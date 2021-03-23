ABD Dışişleri'nden 'Türkiye-NATO ilişkileri' açıklaması: "Yakında tutmakta güçlü bir çıkarı var"
Brüksel'e resmi ziyaret düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'ye ilişkin konuştu. Blinken, "ABD ile NATO'nun Türkiye'yi yakın tutmakta güçlü bir çıkarı var" dedi.
Donald Trump döneminde NATO ve Avrupa Birliği'yle (AB) gerilen ilişkileri onarmak için Brüksel'e iki günlük resmi ziyaret düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "ABD ile NATO'nun Türkiye'yi yakın tutmakta güçlü bir çıkarı var" dedi.
'ANKARA'NIN DA ÇIKARINA' MESAJI
Blinken, Türkiye ile ilgili bir soruya "Ankara'yla görüş ayrılıkları yaşadığımız bir sır değil" yanıtını verdi. Blinken, "Türkiye uzun süreli ve kıymetli bir müttefikimiz" dedi. NATO karargâhındaki bir etkinlikte konuşan ABD Dışişleri Bakanı, ittifakta kalmanın Ankara'nın da çıkarına olduğunu belirtti.
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