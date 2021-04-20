ABD dünyanın yüzde 80'ini için uyarı yayınlayacak
ABD Dışişleri Bakanlığı: Dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için "seyahat etmeyin" uyarısı yayımlayacağını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. Seviye seyahat uyarısı yayımlayacaklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgının seyahat eden kişilere "eşi benzeri görülmemiş riskler" teşkil ettiği vurgulanarak, "Bu riskler ışığında, Dışişleri Bakanlığı ABD vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini gözden geçirmelerini şiddetle önermektedir" ifadesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu haftadan başlayarak, ülkelere olan seyahat uyarılarını güncelleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu güncellemeler sonucunda, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'ine tekabül eden birçok ülkeye 4. Seviye:Seyahat Etmeyin uyarısı verilecektir" bilgisi paylaşıldı.
Halihazırda aralarında Çad, Kosova, Kenya, Brezilya, Arjantin, Haiti gibi ülkelerin bulunduğu 34 ülke, ABD'nin 4. Seviye seyahat uyarısı verdiği ülkeler arasında yer alıyor.
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