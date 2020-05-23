ABD eski başkanı Bill Clinton’dan yeni roman
ABD eski başkanı Bill Clinton ve gerilim romanları yazarı James Patterson ikinci kez işbirliği yapıyor.
Romanları tüm dünyada milyonlarca satan ve Türkçe dahil sayısız dile çevrilen James Patterson ve ABD eski başkanı Bill Clinton 2018’de de “The President is Missing” (“Başkan Kayıp”) adlı kitabı yazmışlardı.
Clinton ve Patterson’ın birlikte yazacakalrı duyurulan ikinci roman “The President’s Daughter” (“Başkanın Kızı”) adını taşıyacak ve ilk romanın devamı niteliğinde olmayacak. Romanın okurla buluşacağı tarih ise Haziran 2021 olarak belirlenmiş.
Dünyada 3.2 milyon kopya satan ikilinin ilk romanı “Başkan Kayıp”da Süleyman Cindoruk adında Türk bir terörist yer alıyordu ve bu durum ülkemizde bir hayli tepki çekmişti.
DİZİSİ ÇEKİLİYOR
İçinde Türkiye doğumlu bir teröristin yer aldığı “Kayıp Başkan” adlı roman televizyona da uyarlanıyor. Dizide başkan rolünü siyahi aktör David Oyelowe üstlenirken kadroda ayrıca Janet McTeer, Michael Rooker, Ann Dowd gibi isimler de yer alıyor.
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