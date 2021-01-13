ABD, havayoluyla gelen yolculardan negatif Covid-19 testi isteyecek
ABD 26 Ocak'tan itibaren ülkeye havayoluyla gelen neredeyse tüm yolculardan negatif koronavirüs testi istenecek.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı talimata göre ABD vatandaşları dahil ABD'ye havayoluyla giriş yapan tüm yolculardan en fazla üç gün içinde alınmış negatif koronavirüs testi ya da koronavirüs geçirip iyileştiğini gösterir belge istenecek.
Test zorunluluğu transit yolcular dışında iki yaşın üzerindeki tüm gelen yolcuları kapsıyor. CDC sıfır ya da sıfıra yakın test kapasitesi olan aralarında Karayiplerdeki bazı devletlerin de bulunduğu ülkeleri bu kuralların dışında tutmayı değerlendirecek.
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