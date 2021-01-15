ABD hükümeti, Xiaomi'yi kara listesine ekledi

15 Ocak 2021 Cuma, 10:37

Trump yönetimi, ABD’nin ulusal güvenliğini kontrol altına alabilmek için daha önce Huawei markasını kara listeye almış, ürünlerin ülkeye girmesini yasaklamıştı. Kara listeye Çin’in teknoloji konusunda önde gelen isimlerinden Xiaomi dahil olmak üzere dokuz şirket daha eklendi.

Apple’a rakip olarak görülen Xiaomi, çıkarmış olduğu yeni akıllı cihazlarıyla birlikte ABD’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahipti. Yeni alınan kararla birlikte Pekin merkezli dev şirketin üretmiş olduğu dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, scooter ve kulaklık gibi birçok cihazın ABD’ye girişi engellenecek.

Reuters'ın aktardığına göre, Çin'in en büyük petrol üreticilerinden CNOOC, uçak üreticisi Comac ve telefon üreten Xiaomi Corp da dahil olmak üzere dokuz Çin şirketi Pentagon'un Çin ordusuyla bağı olan kuruluşlar listesine eklendi.

Alınan kararlarla birlikte ABD’de yasaklanan şirketlere yatırım yapan kullanıcıların, ellerindeki varlıkları Kasım 2021’e kadar çıkarmaları gerekiyor. Yatırımcılar, hisselerde yaşanacak düşüşlerin geçici olacağını ve Trump yönetiminin değişmesi ile birlikte bu sınırlamaların kalkacağını dile getirdi.

Söz konusu karar sonrası Xiaomi'nin hisseleri yüzde 11 geriledi.

Biden'ın geçiş ekibi ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.