ABD'de kanlı gün: 6 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Kalifornia eyaletine bağlı Orange kentindeki bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü bildirildi. Öte yandan Washington'daki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 2, yaralı sayısının 3 olduğu bildirildi.
ABD basınına yansıyan haberlere göre Orange polisi, bir iş merkezine yapılan saldırıda birçok kişinin silahla vurulduğunu; ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Olay yerine gelen polisle çatışan saldırgan, yaralı yakalandı.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken yaralı sayısına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
WASHİNGTON'DA ÖLÜ SAYISI 2 OLDU
ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 2, yaralı sayısının 3 olduğu bildirildi.
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