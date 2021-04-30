ABD kararını verdi! Moskova Büyükelçiliği konsolosluk hizmetlerini en aza indirecek

Moskova'daki ABD Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerinde yüzde 75 oranında azalmaya gidileceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2021 Cuma, 16:20
ABD kararını verdi! Moskova Büyükelçiliği konsolosluk hizmetlerini en aza indirecek
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki ABD Büyükelçiliği, 12 Mayıs'tan itibaren Rus vatandaşlarına diplomatik olmayan seyahatler dışında vize vermeyi durdurduğunu açıkladı. Washington yönetiminin aldığı bu kararla, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerini neredeyse sona erdirmiş olacak.

"YASAKLAMA PLANLARIYLA BAĞLANTILI"

Rus medyası, kararın Rusya'nın ülkedeki ABD misyonunun yerel personeli işe almasını yasaklama planlarıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.

"PERSONELİMİZİ YÜZDE 75 AZALTIYORUZ"

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, '12 Mayıs'tan sonra konsolosluk hizmetlerinin sınırlandırılacağı, sadece sınırlı sayıda göçmen vizesi verileceği, diplomatik olmayan seyahatler için vize verilmeyeceği' açıklaması yaptı. Açıklamada, "Rus hükümetinin eylemlerinin bizi konsolosluk personelimizi yüzde 75 azaltmaya zorlamasından üzüntü duyuyoruz" denildi.


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