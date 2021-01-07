ABD Kongresi'nin basılmasını dış basın nasıl gördü?

07 Ocak 2021 Perşembe, 15:13

ABD Kongresi’ne Donald Trump destekçilerinin, Joe Biden’ın başkanlığını resmileştirmek için yaptıkları Seçiciler Kurulu’nun oy sayımı sırasında baskın düzenledi. Kongre, saldırının ardından ara verdiği sayıma devam ederek Joe Biden’ı resmi başkan olarak tescilledi. Uluslararası basında çıkan haberlerde NY Times ve Washington Post öne çıktı. Gazeteler, Donald Trump destekçilerinin baskınını nasıl değerlendirdi?

WASHINGTON POST: İSYANCI BİR ÇETE

ABD medyasından Washington Post, yaşanan olayların sorumlusu konusunda net olmak gerektiğinin altını çizerek, “Bu Ivanka Trump tarafından kaldırılmış olan ‘Amerikan vatanseverlerinin’ protestosu değildi. Bu, Meclis ve Senato'nun Joe Biden'ı ABD’nin bir sonraki başkanı yapacak seçim sonuçlarını onaylamasını engellemeye kararlı bir isyancı çetenin şiddetli ve hukuksuz bir ayaklanmasıydı” ifadelerini kullandı.

Haberde, Donald Trump’ın video mesajına değinilerek, ABD seçimlerinin çalındığına, yanlış ve kışkırtıcı iddialarından vazgeçmemeyi sürdürdüğünü ifade etti. Bu verdiği tepki, 2017 yılında Charlottesville'deki Neo-Nazilere verdiği kararsız tepkisini çok fazla anımsatıyordu yorumunda bulunuldu.

GÖREVİNİ SÜRDÜRMEYE UYGUN DEĞİL

Washington Post yaşanılanlar olayları bir “darbe” olarak nitelendirerek, “Biden söylediklerinde haklı. Kuralların, kaidelerin, kanunların ve hatta anayasanın, insanlar inandığı sürece bir değeri vardır” ifadesi kullanıldı. Ayrıca Trump’ın görevden alınması gerektiği belirtilerek “Beyaz Saray’da olduğu sürece bu ülke tehlike altında kalmayı sürdürecektir” denildi.

NY TİMES: "DARBE, İSYAN VE AYAKLANMA"

The New York Times'ın Beyaz Saray baş muhabiri Peter Baker’ın Trump döneminin şiddetli sonu tanımlaması kullanılan analizde, “Olayı tanımlamak için kullanılan kelimeler bile korkutucu: Darbe, isyan ve ayaklanma” ifadesi kullanıldı. Analizde Kongre baskını, siyasi tahliyeyle karşı karşıya olan bir kampın son çaresizlik eylemi olarak tanımlandı.

Haberde, en sadık müttefiklerinden ikisi, Mike Pence ve Senatör Mitch McConnell, Donald Trump’tan hiç olmadığı kadar ayrı bir yerde durduğuna işaret edilerek demokratik bir seçimi reddetmeyi kabul etmedikleri dile getirildi. Kongre binasındaki saldırının ardından Cumhuriyetçi taraflarının yarısından fazlasını kaybettiğini belirterek sadece Kongre’deki oturumda sadece 6 kişinin kaldığını vurguladı.



