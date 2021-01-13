ABD Meclisi Trump'ın azledilmesini için toplandı: Güvenlik önlemleri dikkat çekti
ABD Temsilciler Meclisi'n Başkan Donald Trump'ın görevden azledilmesi oylamak için toplandığı sırada Reuters muhabiri Corinne Perkins Twitter'dan, Ulusal Muhafızların Kongre Binası'nda yerde uzanırken görüntülerini paylaştı.
ABD Temsilciler Meclisi ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez görevden azledilmesi ile ilgili yasayı tartışmaya başladı.
Oylamanın başladığı anlarda Reuters muhabiri Corinne Perkins, Twitter'da paylaşımda bulunarak Kongre Binası'nda bulunan Ulusal Muhafız üyelerini fotoğrafladı.
Perkins paylaşımında, "Demokratlar Washington'daki Kongre Binası'nda Başkan Donald Trump'a karşı bir suçlamaları tartışmaya başlamadan önce Ulusal Muhafız Üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'de yerde uzanıyorlar" notunu düştü.
National Guard members sleep in the Capitol Vistor's Center on Capitol Hill before Democrats begin debating one article of impeachment against President Donald Trump at the Capitol, in Washington. Photo by Joshua Roberts pic.twitter.com/MO7QH99mpw— corinne_perkins (@corinne_perkins) January 13, 2021
Trump, geçen hafta ABD Kongre Binası'nda gerçekleşen ayaklanmaya sırasındaki konuşması ile isyanı kışkırtmakla suçlanıyor. Meclisin ilk olarak tartışmalar için oylama kurallarını belirlemesi bekleniyor.
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