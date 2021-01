ABD Meclisi Trump'ın azledilmesini için toplandı: Güvenlik önlemleri dikkat çekti

ABD Temsilciler Meclisi ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez görevden azledilmesi ile ilgili yasayı tartışmaya başladı.

Oylamanın başladığı anlarda Reuters muhabiri Corinne Perkins, Twitter'da paylaşımda bulunarak Kongre Binası'nda bulunan Ulusal Muhafız üyelerini fotoğrafladı.

Perkins paylaşımında, "Demokratlar Washington'daki Kongre Binası'nda Başkan Donald Trump'a karşı bir suçlamaları tartışmaya başlamadan önce Ulusal Muhafız Üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'de yerde uzanıyorlar" notunu düştü.

National Guard members sleep in the Capitol Vistor's Center on Capitol Hill before Democrats begin debating one article of impeachment against President Donald Trump at the Capitol, in Washington. Photo by Joshua Roberts pic.twitter.com/MO7QH99mpw