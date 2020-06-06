ABD milli takım antrenörünün ırkçılık tepkisi

06 Haziran 2020 Cumartesi, 23:39

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs ve ABD milli takım başantrenörü Gregg Popovich, ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyah George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

San Antonio Spurs'ün Twitter hesabından video yayımlayan deneyimli başantrenör Popovich, "Bu yaşanan trajediden öğrenmemiz gereken çok şey var. Olaylara neden olan polis memurunun videodaki yüzüne bakın. Her gün işine giden ve bunu kayıtsızlıkla yapan beyaz insan, diziyle birinin boğazını sıkarak ona ders verebileceğini düşünüyor. Ve bunu görevi için yaptığını sanarak kendince haklı olduğuna da inanıyor. Bir beyaz olarak bunların yaşandığını görmekten utanıyorum. Bunlar, siyahları linç etmekten başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Yaşanan haksızlığa karşı beyaz vatandaşların da ses çıkarması gerektiğini vurgulayan Popovich, "Hepimiz gerçekleri ortaya çıkarmak için sesimizi yükseltmeliyiz. Sonuçları ne olursa olsun, bunu yapmalıyız. Siyahlar bu ülkede 400 yıldır aynı acıyı omuzlarında taşıyor. Israr, sabır ve siyah insanların çabalarıyla bu ülke gelişti. Bundan sonra ne olacak? İki siyah insanın daha boğazının sıkılmasını mı bekleyeceğiz? Hiç sanmıyorum, buna izin verilmemeli. Ülkemiz büyük sorunlar yaşıyor. Bu sorunların temelinde ise ırkçılık var." değerlendirmesinde bulundu.



