ABD polisinin Hitler’in sözleriyle eğitildiği ortaya çıktı
Kentucky eyaletinde polislerin eğitim programında faşist lider Adolf Hitler'e atfedilen “Daimi ve düzenli şiddet, başarının temelidir” sözleri gösterilen slaytlarda birçok kez yer aldı.
ABD’nin Kentucky eyaletinde polislerin eğitim oturumlarında kullanılan slaytlarda Adolf Hitler’in sözlerinin yer aldığı ortaya çıktı. Yapılan alıntılar Kentucky Eyalet Polisi'nin "Savaşçı Zihniyeti" isimli eğitim programında yer aldı.
NY Times’ın haberine göre, slaytlarda eğitilen polislere "şiddeti daha fazla şiddetle karşılamaları" ve "duygusuz bir zihniyete sahip, acımasız bir katil olmaları” söylendi.
Adolf Hitler'in manifestosu Mein Kampf'tan alıntı yapılarak, “Daimi ve düzenli şiddet, başarının temelidir” slaytlarda birden fazla kez yer aldı. Eğitimde yine İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya milli marşından yasaklanarak çıkarılan kısımda yer aldı.
Ayrıca, ABD İç Savaşı'nda köleliği savunan eyaletlerin lideri olan Konfederasyon Generali Robert E Lee'den de alıntı yapıldığı bildirildi. Öte yandan, Kentucky Eyalet Polisi’nin açıklamasında “Eğitimde kullanılan slaytların eski olduğu” belirtildi.
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