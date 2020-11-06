ABD resmi kararnameyle 3 örgütü terör listesinden çıkardı

06 Kasım 2020 Cuma, 17:37

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce terör örgütleri listesinde yer alan üç örgütün, listesinden çıkarıldığını duyurdu. Söz konusu örgütler arasında yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan yıkıcı terör eylemlerinin altında imzası olan El Kaide bağlantılı Doğu Türkistan İslam Partisi'nin yanı sıra Nepal Komünist Partisi (Maoist) ve yine El-Kaide bağlantılı Libya İslami Mücadele Grubu yer alıyor.

Doğu Türkistan İslam Partisi'nin listeden çıkarılma kararı, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo imzasıyla ABD resmi gazetesi Federal Register'da yayınlandı.

"TSK KONVOYUNA SALDIRDILAR"

27 Mayıs 2020 tarihinde, İdlib'de devriye görevi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna saldırı düzenleyen örgütün, Türkistan İslam Partisi (Hizb ul-İslami el-Türkistani) olduğu öne sürülmüştü. Rusya’nın, Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, M4 karayolunda, TSK konvoyuna yönelik gerçekleştirilen saldırıdan Türkistan İslam Partisi militanlarının sorumlu olduğunu belirtmişti.

Suriye iç savaşına yoğun katılım sağlayan örgüt, eylemlerini yoğunlaştırdığı başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Kazakistan, Malezya ve Pakistan tarafından halihazırda terör örgütü olarak kabul ediliyor.

ÇİNLİ KADIN CİNAYETİNDE ÖRGÜT ŞÜPHESİ

El Kaide örgütü ile ideolojik ve eylemsel birlik içinde olduğu bilinen örgütün öne çıkan eylemleri arasında, Çin Halk Cumhuriyeti sınırlarındaki sivil ve resmi hedeflere yönelik onlarca terör eyleminin yanı sıra, 2016 yılında Kırgzistan'daki Çin Büyükelçiliği'ne yönelik gerçekleştirilen saldırı dikkat çekiyor.

16 Ağustos 2020'de, İstanbul’dan kaçırılıp öldürüldükten sonra, cesedi Bilecik’e gömülen Çin vatandaşı Lisha Yu cinayetinin ardında da Türk İslam Partisi'nin olduğu öne sürülmüştü. Lisha Yu cinayeti ile ilgili yapılan soruşturmada, aralarında IŞİD bağlantılı Yunuscan Türkistanlı ve Yu'nun gömülü olduğu çiftliğin sahibi Abdulgaffar Tamuygur ile birlikte 4 kişi tutuklanmıştı. Türkistanlı'nın adı Reina Katliamı soruşturmasında IŞİD üyesi olarak yer almıştı.

Türkiye'de öldürülen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu

DİĞER ÖRGÜTLERİN DURUMU

ABD'nin terör örgütleri listesinden çıkardığı diğer iki örgüt olan Nepal Komünist Partisi NKP (Maoist) ve Libya İslami Mücadele Grubu'na ilişkin yeni düzenlemeler de resmi gazete aracılığıyla duyuruldu. Gazetede yer alan çıklamada, NKP Maoist'in "artık ABD vatandaşlarının güvenliği veya ABD dış politikasını tehdit eden terörist faaliyetlerde bulunmadığı" ifade edildi.

Resmi kararname ile terör örgütü statüsünden çıkarılan El Kaide bağlantılı Libya İslami Mücadele Grubu, 2011 iç savaşında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinde kilit bir rol oynamıştı. Birleşik Krallık hükümeti ise Kasım 2019'da, artık terör eylemlerine başvurmadığı gerekçesiyle örgütü terör listesinden çıkarmıştı.

Grup, Birleşik Krallık tarafından sağlanan istihbarat ile ABD merkezi haber alma teşkilatı CIA tarafından Güneydoğu Asya'dan kaçırılan ve daha önce Kaddafi rejimine teslim edildiği için bizzat Birleşik Krallık'ın özür dilediği Abdul Hakim Belhaj tarafından yönetiliyor.