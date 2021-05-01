ABD Savunma Bakanı Austin'den "daha büyük savaşlar için yeni savunma vizyonu" çağrısı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, siber alem ve uzay kaynaklı tehditlere ve "daha büyük savaşları yürütmeye" yönelik yeni bir savunma vizyonu geliştirilmesi çağrısında bulundu.
Bakan Austin, Pearl Harbour Deniz Üssü'nde düzenlenen Hint-Pasifik Komutanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin, "eski savaşlar" olarak andığı Irak ve Afganistan müdahalelerinin ötesine geçen bir strateji oluşturması gerektiğini belirtti.
Askeri gücün diplomasiyi desteklemesi gerektiğini vurgulayan Austin, "ABD silahlı kuvvetleri ABD diplomasisinden ayrı durmamalı, onun payandası olmalıdır. Ulusal gücümüzün tüm araçlarını kullanan bir dış politika geliştirmeliyiz" dedi.
'YENİ BİR VİZYONA DOĞRU...'
Austin, hayatının son 20 yılını, eski savaşların sonuçlarıyla uğraşarak geçirdiğini belirterek "Sonraki büyük savaşı icra etme biçimimiz eski savaşlardan çok farklı olacak. Ülkemizi savunmak için yeni bir vizyona doğru ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.
ABD'nin ordusunun, dünyanın en büyük ve en geniş kabiliyete sahip gücü olmaya duyduğu güvenle yetinmemesi gerektiğinin altını çizen Austin, "Potansiyel rakiplerimiz bilinçli olarak üstünlüğümüzü dengelemek için çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu AKP ile ittifak şartını açıkladı!
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Cüneyt Arkın zor günleri anlattı: Ekmeğe bakarak uyurdum
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı
- Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama
- Alkollü içki yasak çünkü...
- Alkol satan zincir mağazalara ceza!
- Beyaz eşya devinden EURO 2020 sürprizi
- Polis, seyir halindeki motor sürücüsüne kaskla vurdu
- Cumhur İttifakı Boğaziçi'ni böyle 'kazandı'
- Boynukalın, Twitter hesabını kapattı