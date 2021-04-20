ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby: 'Dünyada vuramayacağımız yer yok'
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan çekilme gündemiyle ilgili açıklamada bulundu. Kirby, “Dünyada vurmak durumunda kaldığımızda vuramayacağımız yer yok” dedi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, günlük düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'da durum kötüleşirse bölgeye terörle mücadele birliklerinin sevk edilmesinin olası olup olmadığı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sözcü Kirby, Afganistan’da ortaya çıkabilecek tehditlere karşı bölgede yeterli terörle mücadele kabiliyeti bulunduracağız diyerek, "Kabil hükümetiyle terörle mücadele güçlerinin yeniden Afganistan'a sevk edilmesi ihtimaline ilişkin herhangi bir görüşmemiz yok. Afganistan’dan ortaya çıkabilecek tehditlere karşı bölgede yeterli terörle mücadele kabiliyeti bulunduracağız" ifadelerini kullandı.
Afganistan’a yeniden asker gönderme planlarının olmadığının altını çizen Kirby, “Dünya çapında güçlü bir terörle mücadele kabiliyetimiz var. Dünyada vurmak durumunda kaldığımızda vuramayacağımız yer yok” diye konuştu.
‘KAYGI VERİCİ’
Rusya’ın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağa da değinen Kirby, "Genel olarak yığınak trendinin arttığını görüyoruz. Bu da bizim için kaygı vericidir" yorumunda bulundu.
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