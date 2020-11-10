ABD seçimlerinde yeni gelişme: Yolsuzluk iddialarına soruşturma
ABD'nin Adalet Bakanı Bill Barr, bakanlığındaki yetkililere, 2020 seçimlerinde oylarda yolsuzluk olduğuna dair "sağlam dayanağı olan iddiaları" soruşturma yetkisi verdiğini duyurdu.
ABD'deki tarihi seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat adayı Joe Biden'ın ipi göğüslemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri mahkemeye taşımak için harekete geçti. ABD basını, Adalet Bakanı Bill Barr'ın bakanlığındaki yetkililere, 2020 seçimlerinde oylarda yolsuzluk olduğuna dair "sağlam dayanağı olan iddiaları" soruşturma yetkisi verdiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Barr, bakanlıktaki yetkililerin 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair sağlam dayanağı olan iddiaları soruşturmaları için bildiri yayımladı.Bill Barr, söz konusu bildiride, "Bir eyalette seçimin sonucunu etkileme potansiyeli olan güvenilir usulsüzlük suçlamalarına yönelik soruşturma açılabilir" dedi.
Öte yandan, ülkede geçen hafta yapılan seçimlerden Demokrat aday Joe Biden galibiyetle çıkmış ancak Başkan Donald Trump özellikle Pennsylvania, Nevada, Georgia ve Wisconsin gibi eyaletlerde postayla oy kullanmada yolsuzluklar olduğu gerekçesiyle çeşitli davalar açmıştı.
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