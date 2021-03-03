ABD: Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suriye gündemine dair açıklamada bulundu. Price, "Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var" dedi.
Twitter’dan Türkiye’yle ilgili paylaşımda bulunmasının ardından Ned Price basın toplantısında açıklamada bulundu. Türkiye ile İdlib'de çalışıp çalışmayacağı sorusuna Price, yapıcı birlikte çalışmaya vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ile ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile Suriye'deki ortak çıkarlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."
Price, İdlib'de geçen yıl şehit olan Türk askerleriyle ilgili açıklamasına da atıfta bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- '1 Milyon Avro istedi'
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- İmamoğlu için hapis talebi
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Bahçeli'ye 'HDP'nin kapatılması acildir' yanıtı
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- O madde Kanal İstanbul için!
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
Video Haberler
- Sinirler bir anda gerildi! CNN Türk'te 'cahil' kavgası
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü
- Pakistan meclisinde vekiller birbirlerini yumrukladı
- KKTC'de protesto! Bin 800 araç Başbakanlık'a dayandı
- AFAD'dan hayati deprem uyarısı: İşte yapmanız gerekenler
- Su kanalına uçtular: 2 ölü
- Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı
- Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar
- İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- '1 Milyon Avro istedi'
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- İmamoğlu için hapis talebi
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Bahçeli'ye 'HDP'nin kapatılması acildir' yanıtı
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- O madde Kanal İstanbul için!
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar