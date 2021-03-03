ABD: Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz

03 Mart 2021 Çarşamba, 00:19

Twitter’dan Türkiye’yle ilgili paylaşımda bulunmasının ardından Ned Price basın toplantısında açıklamada bulundu. Türkiye ile İdlib'de çalışıp çalışmayacağı sorusuna Price, yapıcı birlikte çalışmaya vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye ile ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile Suriye'deki ortak çıkarlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Price, İdlib'de geçen yıl şehit olan Türk askerleriyle ilgili açıklamasına da atıfta bulundu.