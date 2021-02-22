ABD, tutuklu vatandaşları için Tahran'la irtibat kurdu
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İran'da tutuklu bulunan Amerikalıların kurtarılması konusunda Tahran'la iletişime geçtiklerini açıkladı.
Amerikan CBS kanalına konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, son dönemdeki ABD-İran ilişkilerini değerlendirdi.
Sullivan, dünyanın herhangi bir yerinde alıkonulan Amerikan vatandaşlarının kurtarılmasının, Joe Biden yönetimi için her zaman çok önemli bir öncelik olduğunu vurguladı.
"İRAN HENÜZ YANIT VERMEDİ"
Sullivan, İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının kurtarılması konusunda, "İranlılarla bu konuda iletişim kurmaya başladık. İran bu konuda henüz yanıt vermedi. Adaletsiz ve hukuksuz yollarla Amerikalıların tutulduğu bir durumu kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önleme konusunda kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.
Biden yönetimi, İran'la nükleer anlaşmanın yeniden işler hale gelebilmesi için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.
İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ ARACI OLDU
Öte yandan, İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'den tutuklu vatandaşlar konusunda yapılan açıklamaya ilişkin, İran cezaevlerinde tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Washington yönetimi ile doğrudan temasın olmadığını belirterek, bu konuda bazı ülkelerin dışişleri bakanları ve İsviçre büyükelçiliği aracılığıyla ABD yönetiminden mesaj alındığını aktardı.
ABD cezaevlerinde bulunan İran vatandaşlarının serbest kalmasının öncelikleri olduğunu aktaran Hatibzade, konuyu görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında meseleler, İsviçre üzerinden yürütülüyor.
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