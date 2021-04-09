ABD Ulusal İstihbarat Raporu açıklandı: Avrupa'nın en kabalık şehri İstanbul olacak
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal İstihbarat Konseyi "Küresel Eğilimler 2040 Raporu" açıklandı. Raporda, Avrupa'da nüfusu en yüksek olan şehirler sıralamasında 2035'te 18 milyon nüfusla İstanbul birinci sırada yer aldı.
ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin 4 yılda bir ve bul 7'incisi hazırlanan "Küresel Eğilimler 2040 Raporu" açıklandı. Raporun Türkiye ile ilgili tahminler de yer aldı. Rapora göre, Avrupa'da nüfusu en yüksek olan şehirler sıralamasında 2035'te 18 milyon nüfusla İstanbul birinci sırada bulunurken, Paris 12 milyon ile ikinci, 10,6 ile Londra üçüncü olarak öngörülüyor. Londra'yı 7 milyon ile Madrid'i de 6.2 milyon nüfus ile başkent Ankara takip ediyor. Rapordaki listenin ilk beşinde Türkiye'den iki şehir yer alıyor.
NÜFUSUN ARTIŞ ORANI AZALACAK
Öte yandan raporda 20 yıldaki nüfus gelişim tahminlerine göre ise, nüfusun artacağı ancak artış oranının azalacağı belirtiliyor. Ayrıca, raporda 2040 yılında 1,4 milyar insanın dünya nüfusuna eklenesi ve küresel nüfusun 9,2 milyara ulaşması bekleniyor.
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