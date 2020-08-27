ABD uyardı: Hakkari ve Şırnak'ın 10 kilometre yakınına yaklaşmayın

27 Ağustos 2020 Perşembe, 12:01

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün kendi vatandaşlarına yaptığı “küresel seyahat uyarısı” listesinde Türkiye'nin durumunu güncelledi. ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı. Uyarıda Türkiye’ye seyahat etmeyi düşünenlerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, bunu yeniden değerlendirmeleri tavsiye edildi.

Türkiye’de bazı yerlerde riskin daha fazla olduğu belirtildi. Covid-19 salgını sebebiyle, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Türkiye için sağlık gerekçeli üçüncü seviyede seyahat uyarısında bulunduğu hatırlatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarısında, Türkiye’de havayolu dahil olmak üzere ulaşımın büyük ölçüde yeniden başladığı, sınırların açıldığı, okullar ve kreşler başta olmak üzere işletmelerin yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.

TERÖRE VE GÖZALTILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD, vatandaşlarından “terör ve keyfi gözaltılar” sebebiyle de Türkiye’ye seyahat ederken ihtiyatlı olunmasını istedi.

Açıklamada ABD vatandaşlarına terör sebebiyle Şırnak, Hakkari illeri ile Suriye sınırına 10 kilometre mesafe içerisinde herhangi bir noktaya gitmemeleri uyarısı yapıldı. Bu seyahat uyarısının dördüncü seviyede bir uyarı olduğu hatırlatıldı. Terör örgütlerinin Türkiye’de olası saldırılar planlamaya devam ettiklerinin belirtildiği açıklamada, teröristlerin turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, alışveriş merkezlerini, yerel yönetim binalarını, otel ve kulüpleri, ibadet yerlerini, park ve restoranları, spor etkinliklerini ve kültürel etkinlikleri, eğitim kurumlarını, havaalanlarını ya da kamuya açık diğer yerleri hedef alabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin Türkiye’de ABD vatandaşları dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi yetersiz ya da gizli deliller ve siyasi olduğu anlaşılan gerekçelerle gözaltına aldıkları ifade edildi. ABD vatandaşlarının seyahat yasakları ile karşı karşıya oldukları ve bu sebeple Türkiye’den ayrılamadıkları da belirtildi.

12 İL İÇİN YAPTIĞI UYARIYI KALDIRDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını 3'üncü seviyede tutarken, daha önce terör olayları nedeniyle 12 il için yayımladığı "seyahatinizi gözden geçirin" uyarısını kaldırdı. Ayrıca açıklamada, olası terör olayları nedeniyle Şırnak ve Hakkari illeri ile Suriye'ye 10 kilometre uzaklıktaki bölgeler için 4'üncü seviye olan "gitmeyin" uyarısı yapıldı.

Diğer yandan 6 Ağustos'taki açıklamada yer alan Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Antep, Hatay, Kilis, Mardin, Urfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yapılan uyarının son güncellemede kaldırılması dikkati çekti.