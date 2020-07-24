ABD ve İngiltere'den Rusya'ya 'uzay silahı test etti' suçlaması

24 Temmuz 2020 Cuma, 13:34

webtekno'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamalarda uzayda yeni bir test yaptığını açıklamıştı. Rus hükümetinin açıklamalarına göre testte, yörüngeye gönderilmiş uydulardan bir tanesi yakından incelenecekti. Ancak ABD ve İngiltere'den yetkililer, testle ilgili bazı açıklamalarda bulunarak Rusya'yı bir uzay silahı test etmekle suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Rusya'nın uzayda yaptığı testte, yörüngedeki uyduları hedefleyen bir silah ile denemeler yapıldı. Yetkililer, konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda Rusya'ya çok sert suçlamalarda bulundular.

ABD hükümeti, konuyla ilgili olarak Rusya'yı ikiyüzlülükle suçluyor. Yapılan açıklamalarda, Rusya'nın ABD'nin uzaydaki becerilerini kısıtladığı ancak kendisinin uzayda çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. Üstelik ABD'ye göre Rusya, uzaydaki çalışmaları durdurmak ya da diğer ülkelere fırsat vermek istemiyor.

İngiltere Uzay Müdürlüğü'nden Harvey Smyth, Rusya'nın yaptığı son testin uzaydaki barışçıl yaklaşımı tehdit ettiğini söylüyor. Ayrıca Rusya'nın bu tür testlerden kaçınması ve üzerindeki sorumluluğu unutmaması gerektiği ifade edildi. Bu tür açıklamaların yapılmasının temel nedeni ise aralarında ABD, İngiltere, Rusya ve Çin gibi ülkelerin de olduğu ve toplamda 100'den fazla ülkenin imzaladığı uzay anlaşması.

İmzalanan uzay anlaşması, uzaydaki barışçıl çalışmaları destekliyor. Ancak Rusya, Hindistan, Çin ve ABD yönetimi, özellikle son 10 yıldır yörüngedeki uydular konusunda pek anlaşamıyorlar. Hatta bu konuda çeşitli silahlar da geliştirildi ve bu silahlar, uçak ya da roketlerle yörüngeye gönderilen bombaların lazerle işaretlenmiş uyduları yok etmesini sağlıyor.