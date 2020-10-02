ABD Yüksek Mahkemesi seremonisine katılan 6 kişi koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Yargıç Amy Coney Barrett’i ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı olarak aday gösterdiği seremoniye katılan 6 kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ortaya çıktı.
ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg’un yaşamını yitirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül’de, Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde Amy Coney Barrett’i ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı aday gösterdi. Söz konusu adaylığın açıklandığı seremoniye katılan 6 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.
KORONAVİRÜSE YAKALANDIKLARINI AÇIKLADILAR
İlk olarak Utah eyaleti Senatörü Mike Lee, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ardından, Notre Dame Üniversitesi Başkanı John Jenkins, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Diğer kişilerin henüz kimlikleri açıklanmazken; ABD medyası, seremonide ziyaretçilerin maske takmadıklarını vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır
- Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Kars’a kayyım atanan validen belediye önünde cuma namazı
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kızılay'a şaşırtan ceza
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- YSK'dan baro ayarlı erteleme kararı
- Şehir hastanelerindeki rantın haddi hesabı yok!
Video Haberler
- MHP'li vekilin şoförü, ABB personeline kasten çarptı
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır
- Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Kars’a kayyım atanan validen belediye önünde cuma namazı
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kızılay'a şaşırtan ceza
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- YSK'dan baro ayarlı erteleme kararı
- Şehir hastanelerindeki rantın haddi hesabı yok!