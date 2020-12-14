Trump'tan aşı açıklaması: Yakın zamanda olmayı planlamıyorum
ABD Başkanı Trump, gerekli olmadıkça Beyaz Saray çalışanlarının ve kendisinin hemen Covid-19 aşısı olmayacağını duyurdu.
Donald Trump ve Beyaz Saray çalışanlarının Covid-19 aşı programında öncelikli olacağı haberlerinin ardından Trump, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Trump açıklamasında, "Beyaz Saray çalışanları, özellikle gerekmedikçe aşı programının ilerleyen aşamalarında aşı olmalı. Bu konuda düzenleme talep ettim. Ben de yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum ancak uygun zamanda aşı olmayı dört gözle bekliyorum. Teşekkürler" ifadesini kullandı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cuma gecesi, Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) ise pazar günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı için onay vermişti.
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.
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