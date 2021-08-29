ABD'de aşısız, maskesiz öğretmen sınıfın yarısına ve 8 veliye Delta varyantı bulaştırdı
Korovirüsü salgınına karşı normale dönme hazırlığı içerisindeki ABD'de Delta varyantı taşıdığı belirtilen bir öğretmen, sınıfın yarısına ve 8 veliye hastalık bulaştırdı.
Türkiye ile birlikte birçok ülkede yüz yüze eğitime geri dönüş süreci başlarken, ABD’de aşı olmanın ve maske kullanmanın okullarda ne kadar büyük bir önemi olduğunu gözler önüne seren bir olay yaşandı.
Sözcü'nün dış kaynaklara dayandırdığı habere göre; ABD Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nde (CDC) görevli bilim insanları, California’da aşı olmayan ve semptom göstermesine rağmen sınıfta maske takmayan bir ilkokul öğretmenin hastalığı 26 kişiye bulaştırdığını tespit etti.
“ÖĞRETMEN SINIFTA MASKESİZDİ”
Sınıf nüfusunun yarısını hasta eden öğretmenin Covid-19’un Delta varyantını öğrencilerine bulaştırdığı açıklanırken, “Öğretmen semptomlar göstermesine rağmen iki gün boyunca okula gitti. Bu süre zarfında sınıfta maskesiz yazı okudu” ifadesi kullanıldı.
SNIFIN YARISINA VE 8 VELİYE BULAŞTIRDI
Marin’de Mayıs ayının başında yaşanan olayı inceleyen uzmanlar, öğretmenin okulda aşı olmayan iki öğretmenden biri olduğunun da altını çizdi.
Yetkililer, “Sınıftaki öğrencilerin yarısına, başka sınıflardaki 6 öğrenciye ve sınıftaki 8 veliye hastalık bulaştırıldı. Toplamda bir öğretmen 26 kişiye hastalık bulaştırdı" açıklaması yaptı.
Sınıfın oturma planını inceleyen CDC uzmanları, “Sınıfta öğretmene en yakın olanlar en çok hastalananlar arasında oldu” denildi.
CDC Direktörü Rochelle Walensky de, “Kanıtlar bize aşı olmasına onay çıkan çocukların ve yetişkinlerin aşı olmasının, öğrenci, öğretmen, çalışanlar ve ziyaretçilerin maske takmasının, havalandırma sisteminin iyi çalışmasının, sosyal mesafeye uyulmasının ve düzenli test yapılmasının önemi gözler önüne serildi. Bunlar gibi katmanlı korunma stratejileri bunun önemini kanıtlıyor” dedi.
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