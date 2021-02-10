ABD’de avukat yanlışlıkla kedi filtresi kullandı: “Ben kedi değilim”

10 Şubat 2021 Çarşamba, 11:13

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Brewster County'deki bir mahkemenin Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen çevrimiçi duruşmasına katılan hâkim Roy Ferguson, karşısında iki avukat ve 'bir kedi' buldu. Online duruşmaya katılan Avukat Rod Ponton, yanlışlıkla filtre kullandığı için bir kedi olarak göründü.

Söz konusu ilginç görüntü üzerine hâkim, avukata "Bay Ponton, sanırım video ayarlarında filtreleri açmışsınız" uyarısı yaptı.

"CANLI YAYINDAYIM, BEN KEDİ DEĞİLİM"

Kedi filtresiyle konuşan Ponton ise "Öyle ve nasıl kaldıracağımı bilmiyorum. Asistanım burada, yapmaya çalışıyor. Canlı yayındayım. Ben kedi değilim" cevabı verdi. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler binlerce kez izlenerek viral oldu.