ABD'de bir deniz ineğinin üzerine 'Trump' yazısı kazındı, soruşturma başlatıldı
ABD'nin Florida eyaletindeki vahşi yaşamı koruma yetkilileri, bir deniz ineğinin sırtına ABD Başkanı'nın soyadı 'Trump'ın kazındığının görülmesi üzerine soruşturma başlattı.
ABD'nin Florida eyaletinde vahşi yaşamı koruma yetkilileri, bir deniz ineğinin sırtına "Trump" yazısının kazındığının görülmesi üzerine soruşturma başlattı.
Deniz memelisi, Pazar günü Florida'daki Homosassa Nehri'nde fark edildi.
Yetkililer, hayvanın ciddi bir şekilde yaralanmadığını ve yazının derinin üzerinde büyüyen alg tabakasına kazındığını belirtti.
Ancak deniz ineğinin videosu, halkın tepkisini çekti.
Manati adı da verilen deniz inekleri, ABD yasalarına göre koruma altında ve bu hayvanlara zarar verenler, 1 yıl hapis ve 50 bin dolar para cezasına çarptırılabiliyor.
Hayvanın görüntüleri önce Citrus County Chronical gazetesinde paylaşıldı ve daha sonra internet üzerinden yayıldı.
Here is the video of the poor manatee that had "TRUMP" carved into its body.— Yashar Ali ?? (@yashar) January 11, 2021
Minding it's own business and some monster(s) came along and did this.
If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe
5 BİN DOLAR ÖDÜL
Soruşturmayı ABD Balık ve Vahşi Yaşam Hizmetleri (USFWS) yürütüyor.
Biyolojik Çeşitlilik Merkezi adlı yardım kuruluşu da, sorumluların bulunabilmesi için 5 bin dolar ödül vadetti.
Deniz inekleri, büyük, yavaş hareket eden bir memeli türü ve Florida'nın gayrıresmi maskotu.
USFWS'ye göre eyalette şu anda 6300 civarında deniz ineği bulunuyor.
Deniz inekleri, kış aylarında sıcaklıklar düşerken eyaletteki daha sıcak sularda vakit geçiriyor.
Son yıllarda, doğal yaşam alanı kaybı, alg patlaması ve hızla giden teknelerin çarpması sonucu sayıları azaldı.
Deniz inekleri, sığ nehir ve kanallarda toplandıklarında, insanların saldırılarına da açık hale geliyor.
Florida Balık ve Vahşi Yaşam Koruma Komisyonu'na göre 2020'de 637 deniz ineği öldü. 90'ı tekne çarpması sonucu ölürken, 15'i insanlarla etkileşimleri sonucu hayatlarını yitirdi.
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