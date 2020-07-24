ABD’de bir hastanenin etik kurulu, imkânsızlık nedeniyle kimin tedavi görüp kimin ölüme terk edileceğine karar verecek

24 Temmuz 2020 Cuma, 11:46

STARR COUNTY HASTANESİ Starr County Hastanesi çalışanları, maske kullanımını teşvik etmek için sosyal medyadan paylaşımlar yapıyordu.





ABD'nin Texas eyaletinde, Meksika sınırındaki Starr County kasabasının tek hastanesinin, imkansızlıklar nedeniyle hangi koronavirüs hastasının tedavi görüp "hangisinin ölümlerini beklemek üzere evlerine gönderilmesine karar verecek" bir etik kurulu oluşturacağı açıklandı.

64 bin 700 nüfuslu kasabanın sağlık sorumlusu Dr. Jose Vasquez, bu kurulun sınırlı kaynakların en etkin şekilde nasıl kullanılabileceğini belirleyeceğini söyledi.

'HASTANE ODANIZDA YALNIZ ÖLMEK YERİNE...'

Dr. Jose Vasquez şöyle konuştu:

"Gerçek şu ki, bilim ve istatistikler başka hastalıkları olan koronavirüs hastalarının aleyhine işliyor. Kimin daha fazla şansı olduğunu belirlemek için bir değerlendirme programı başlatmak zorundayız. İyileşme umudu olmayan hastaların binlerce mil uzakta bir hastane odasında ölmeleri yerine evlerinde daha iyi bakılacaklarına inanıyoruz."

Kasabanın idari amiri konumundaki yargıç Eloy Vera da Facebook mesajında "Maalesef Starr County Memorial Hastanesi'nin kaynakları sınırlı ve doktorlarımız kimin tedavi görüp kimin sevdiklerinin arasında ölümlerini beklemek için evlerine gönderileceğine karar vermek zorunda. Kasabamızda insanlarımızın böyle bir şey yaşamasını istemezdik" dedi.

STARR COUNTY HASTANESİ



KASABA HALKININ ÜÇTE BİRİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR

Dr. Vasquez'e göre, salgının başlangıcında kasabada durum kontrol altındaydı. Ancak eyalette karantina önlemlerinin hafifletilmesiyle vaka sayısı hızla artmaya başladı. 1 Temmuz'da 642 olan vaka sayısı, dün itibarıyla 1519'a çıktı.

Halkın üçte birinin yoksulluk sınırının altında, nüfusun yüzde 30'unun sağlık sigortasına sahip olmadığı kasabada başka hastane yok ve yoğun bakım ünitesinde üçü solunum cihazına bağlı 27 hasta var.

STARR COUNTY HASTANESİ



Hastane yetkililerine göre bazı hastalar her gün helikopterle eyaletteki diğer hastanelere sevk ediliyordu.

Ancak yargıç Eloy Vera, komşu eyaletlerde hastanelerin, yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin dolması nedeniyle kendilerine artık yardım edemediğini söylüyor.