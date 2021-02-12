ABD’de hastanelerde sahte N95 maskesi skandalı

12 Şubat 2021 Cuma, 13:52

ABD’de sağlık çalışanlarına milyonlarca sahte N95 maske dağıtıldığı bildirildi. NBC'de yer alan habere göre, Washington eyaletinde, yaklaşık 40 hastaneye 1,9 milyon sahte 3M maskesi dağıtıldı.

Cleveland Clinic merkezi ise kasım ayının başından bu yana hastane personeline sahte maske verildiğini kabul etti. Jersey Shore Üniversitesi Tıp Merkezi'nde hemşire ve sendika başkan yardımcısı olan Daniel Hayes yaptığı açıklamada, “İnsanlar son iki buçuk aydır dehşete düştü” dedi.

ABD'nin önde gelen N95 üreticisi 3M'ye göre, salgın başladığından beri 10 milyondan fazla sahte ürün ele geçirildi. Şirket, 20 Ocak tarihli bir mektupta, son aylardaki çalışmalarının en az 6 eyalette "devlet kurumlarına satılan veya sunulan" sahte 3M maskelerine el konulmasını sağladığını belirtti.