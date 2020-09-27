ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

- Yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyunu kullanmamaları konusunda uyardı

AA
27 Eylül 2020 Pazar, 03:18
ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
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ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson kentinde şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi.

Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı.



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