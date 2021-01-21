ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​900,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 16:55
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ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 965,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 926,000 olarak revize edildi.?

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 910?,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 848,000 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 5.054 milyon seviyesine geriledi.

Kaynak: Reuters


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