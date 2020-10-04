ABD'de Joe Biden arayı açıyor: Son ankette fark 10 puana çıktı
ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçimlere bir ay kala korona virüsüne yakalanması sonrası açıklanan ilk ankette, Demokrat aday Joe Biden aradaki farkı 10 puana çıkardı. Ankete göre, Amerikalıların büyük çoğunluğu Trump'ın önlem almadığı için virüse yakalandığını ve salgını kötü yönettiğini düşünüyor.
Başkan Donald Trump'ın seçimlere bir ay kala korona virüsüne yakalanarak hastaneye kaldırıldığı ABD'de, Demokrat aday Joe Biden arayı açıyor. Son Reuters/IPSOS anketine göre, Biden Trump'ın 10 puan önünde görünüyor.
BIDEN 2 PUAN YÜKSELDİ
2-3 Ekim arasında yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 51'i Biden'a, yüzde 41'i Trump'a oy vereceklerini söyledi. Yüzde 4 başka adaylara oy vereceğini söylerkeni kararsızların oranı da yüzde 4 olarak ölçüldü. Bu sonuçlara göre, Biden'a verilen destek son haftalarda yaklaşık 2 puan arttı. Bununla birlikte, Amerikan seçim sisteminde sonuçları eyaletler belirlerken, Trump'ın kilit önemdeki eyaletlerde Biden'ın çok gerisinde olmadığı da not edildi.
'DİKKATE ALSAYDI HASTALANMAZDI'
Duvar'da yer alan hebre göre, Amerikalıların yüzde 65'i (her 10 Demokrattan dokuzu ve her 20 Cumhuriyetçiden beşi), 'virüsü daha fazla dikkate almış olsaydı Trump'ın hastalığa yakalanmamış olacağını' düşünüyor.
YÜZDE 55 TRUMP'A İNANMIYOR
Katılımcıların sadece yüzde 34'ü Trump'ın salgınla ilgili gerçekleri söylediğine inandıklarını belirtti. Yüzde 55'i Trump'a inanmadıklarını, yüzde 11'i bu konuda kararsız olduklarını söyledi.
Ankete göre, Trump'ın Covid-19 pandemisini genel olarak yönetimini beğenmeyenlerin oranı da artıyor. Reuters/IPSOS anketinde bu oran, geçtiğimiz haftadan bu yana üç puan artarak yüzde 57 olarak ölçüldü.
En Çok Okunan Haberler
- MHP'den Mansur Yavaş'a 'ezer geçeriz' tehdidi
- Berat Albayrak Genel Başkan olacak iddiası
- A Haber'de akıllara durgunluk veren dolar yorumu
- Mehmet Özışık hakkında gözaltı kararı
- Kars'ta kayyım yönetiminin sosyal medyada ilk icraatı!
- Kırca'nın öldüğüne yönelik iddialar yalanlandı
- RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
- Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- İran’dan ‘sınır tacizi’ uyarısı
Video Haberler
- Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
- ANFA görevlisinin vekil aracıyla yaralandığı görüntüler
- Ekrem İmamoğlu 'En büyük muhalefet'ini açıkladı
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Tevfik Göksu'yu zora sokacak video
- Skandal görüntülerin ardından acımasız baba gözaltında
- Marmaris'te kaydedilen görüntüler tartışma yarattı!
- İstanbul’un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
- Adana'da kan donduran kadın cinayeti!
- 1 dakikada 100 bin TL'lik soygun
En Çok Okunan Haberler
- MHP'den Mansur Yavaş'a 'ezer geçeriz' tehdidi
- Berat Albayrak Genel Başkan olacak iddiası
- A Haber'de akıllara durgunluk veren dolar yorumu
- Mehmet Özışık hakkında gözaltı kararı
- Kars'ta kayyım yönetiminin sosyal medyada ilk icraatı!
- Kırca'nın öldüğüne yönelik iddialar yalanlandı
- RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
- Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- İran’dan ‘sınır tacizi’ uyarısı