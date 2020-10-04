ABD'de Joe Biden arayı açıyor: Son ankette fark 10 puana çıktı

04 Ekim 2020 Pazar, 15:53

Başkan Donald Trump'ın seçimlere bir ay kala korona virüsüne yakalanarak hastaneye kaldırıldığı ABD'de, Demokrat aday Joe Biden arayı açıyor. Son Reuters/IPSOS anketine göre, Biden Trump'ın 10 puan önünde görünüyor.

BIDEN 2 PUAN YÜKSELDİ

2-3 Ekim arasında yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 51'i Biden'a, yüzde 41'i Trump'a oy vereceklerini söyledi. Yüzde 4 başka adaylara oy vereceğini söylerkeni kararsızların oranı da yüzde 4 olarak ölçüldü. Bu sonuçlara göre, Biden'a verilen destek son haftalarda yaklaşık 2 puan arttı. Bununla birlikte, Amerikan seçim sisteminde sonuçları eyaletler belirlerken, Trump'ın kilit önemdeki eyaletlerde Biden'ın çok gerisinde olmadığı da not edildi.

'DİKKATE ALSAYDI HASTALANMAZDI'

Duvar'da yer alan hebre göre, Amerikalıların yüzde 65'i (her 10 Demokrattan dokuzu ve her 20 Cumhuriyetçiden beşi), 'virüsü daha fazla dikkate almış olsaydı Trump'ın hastalığa yakalanmamış olacağını' düşünüyor.

YÜZDE 55 TRUMP'A İNANMIYOR

Katılımcıların sadece yüzde 34'ü Trump'ın salgınla ilgili gerçekleri söylediğine inandıklarını belirtti. Yüzde 55'i Trump'a inanmadıklarını, yüzde 11'i bu konuda kararsız olduklarını söyledi.

Ankete göre, Trump'ın Covid-19 pandemisini genel olarak yönetimini beğenmeyenlerin oranı da artıyor. Reuters/IPSOS anketinde bu oran, geçtiğimiz haftadan bu yana üç puan artarak yüzde 57 olarak ölçüldü.