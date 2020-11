ABD'de karşıt gruplar arasında arbede: 10 yaralı

3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı.

Trump destekçisi bazı gruplarla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Başkent polisi olaylara biber gazıyla müdahale ederek grupları ayırırken en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

#URGENT | Police use pepper spray to scatter crowds in DC after attacks on Trump’s fans https://t.co/8I1I1gfWT1#SputnikUrgent pic.twitter.com/ndiRd1mPue