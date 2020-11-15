ABD'de karşıt gruplar arasında arbede: 10 yaralı
ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisinin ardından akşam saatlerinde Washington sokaklarında zıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı.
3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı.
Trump destekçisi bazı gruplarla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi.
Sputnik'te yer alan habere göre, gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı.
Başkent polisi olaylara biber gazıyla müdahale ederek grupları ayırırken en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
#URGENT | Police use pepper spray to scatter crowds in DC after attacks on Trump’s fans https://t.co/8I1I1gfWT1#SputnikUrgent pic.twitter.com/ndiRd1mPue— Sputnik (@SputnikInt) November 15, 2020
Araç konvoyu içinde göstericilerin bulunduğu Freedom Plaza etrafında turlayan Trump da destekçilerine el sallayarak teşekkür etmişti.
Göstericilerin bir bölümü, burada yapılan konuşmalardan sonra Yüksek Mahkeme'ye doğru yürüyüşe geçmişti.
ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan kalabalık, üzerlerinde MAGA yazan şapka ve tişörtler, ellerinde bayraklarla Trump lehine sloganlar atmış, adaletli ve bağımsız seçim çağrısında bulunmuştu.
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