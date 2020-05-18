ABD'de kilise ayinine katılan bir kişi '180 kişiye virüs bulaştırdı'

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:19

California'da kiliselerin açılmasını isteyen bir eylemci.



ABD'nin California eyaletinde, daha sonra koronavirüs taşıdığı tespit edilen bir kişinin, bir kilisede katıldığı ayinde 180 kişiye hastalık bulaştırdığı belirtildi.

CNN'in haberine göre Anneler Günü'ndeki ayine katılan kişiye ertesi gün yapılan testin pozitif çıktığı ve şu anda evinde tecrit altında olduğu belirtildi.

Butte County Kamu Sağlığı Kurumu, ayine katılanların bilgilendirildiğini ve kendilerini karantina altında tutmalarının söylendiğini bildirdi.

Yetkililer ayine katılan herkesin test edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: BBC Türkçe