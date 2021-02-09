ABD'de kimyasal saldırı paniği: Bilgisayar korsanı şehrin içme suyuna zehir karıştırmaya çalıştı

09 Şubat 2021 Salı, 12:27

Florida merekzli Tampa Bay Times gazetesinde yer alan habere göre, tesis çalışanlarından biri sabah saatlerinde sisteme izinsiz bir giriş tespit etti, fakat bunu tesis amirinin yapmış olabileceğini varsayarak dikkate almadı. Öğleden sonra ise bir başka izinsiz giriş tespit edildi ve sudaki alkali çözeltisinin de büyük oranda arttırıldığı fark edildi. Bunun üzerine çalışan seviyeyi derhal normale döndürdü.

TEHLİKE YOK

Pinellas ilçesi polis şefi Bob Gualteri, "Saldırı denemesi, arıtılmakta olan suya herhangi bir zarar vermedi. Halk için bir tehlike bulunmuyor" dedi. Henüz bir tutuklamanın yapılmadığını bildiren yetkililer, saldırının ABD içerisinden mi yoksa dışarıdan mı yapıldığını henüz tespit edemediklerini açıkladı.

Tesisteki su sistemine uzaktan erişim sağlayan program geçici olarak devre dışı bırakıldı.

İLK DEĞİL

Verizon şirketinin yayımladığı bir güvenlik raporuna göre, benzer bir saldırı ABD'deki başka bir su tesisinde 2016 yılında meydana geldi. Ayrıca 2020 yılında İsrail'deki su kaynaklarına da benzer bir çok başarısız saldırının gerçekleştirildiği bildirildi.

BAŞARILI OLSA SONUÇ NE OLURDU?

Tesislerde bulunan suyun asit derecesini dengelemek için az miktarda sodyum hidroksit kullanılır, fakat fazla miktarda kullanıldığında büyük sorunlara sebep olabilir.

Alkali çözeltide bulunan sodyum hidroksit, gider temizleyicilerinin ana bileşenidir. Aşındırıcı bir bileşen olan sodyum hidroksit, "geçici saç dökülmelerinin yanı sıra cilt ve gözlerde tahrişe" neden olabilir.

Yutulması halinde ise "ağız, yemek borusu ve mideye zarar verebilir, kusma, mide bulantısı ve ishale yol açabilir."