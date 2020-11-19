ABD'de koronavirüs salgınında kritik eşik geçildi

19 Kasım 2020 Perşembe, 08:16

Dünya üzerinde en çok koronavirüsü vakasının ve Covid-19’a bağlı ölümlerin en çok olduğu ülke haline gelen ABD’de kritik bir eşikten geçildi… Johns Hopkins Üniversitesi’nin güncel verilerine göre ABD’de salgının başladığı günden beri 250.180 insan yaşamını yitirdi.

Çarşamba günü elde edilen güncel verilerle birlikte bu acı eşiği geçen ABD’de ölüm sayısının durdurulamaması, ABD Başkanı Trump’ın devir-teslim sürecini başlatmamasını akıllara getirdi. Seçimleri kazanan Demokratlar’ın adayı Joe Biden geçen hafta içinde, “Eğer Trump görevi bırakmazsa daha çok insan ölür” demiş ve salgını önleyecek önlemleri yapamadıklarını dile getirmişti.

Salgının başladığı günden beri 11 milyondan fazla insanın koronavirüs olduğu ABD’de son 2 haftadır her gün 100.000’den fazla Covid-19 oluyor.

ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILIYOR

ABD genelinde yerel yönetimler bazı önlemler ve yasaklar getirmeye başladı…

California, Washington, Minnesota ve Maryland gibi sağlık sisteminin ağır baskı altında olduğu bölgelerde kontroller sıkılaştırılırken Oregon ve New Mexico’da da sosyal mesafe kuralları getirildi. Kuzey Dakota’da da maske zorunlu hale getirildi.

Kentucky’de de toplanma ve bir araya gelme konusunda bazı yasaklar getirildi. California’da da ekonominin tekrar açılmasının askıya alındığı belirtildi.

Kaynak: Sözcü