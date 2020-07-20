ABD'de maskesiz sokağa çıkan genç ailesine koronavirüs bulaştırdı
ABD’de 21 yaşındaki bir genç, maskesiz arkadaşlarıyla dışarıya çıktı. Koronavirüse (Covid-19) yakalanan genç, eve döndüğünde babası John Place’e ve annesi Michelle Zymet’e virüsü bulaştırdı. Baba yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
ABD'nin Florida eyaletindeki Plantation kentinde 21 yaşındaki bir genç, ailesine maske takacağını söylemesine rağmen, takmayarak arkadaşlarıyla dışarıya çıktı. Koronavirüse yakalanan genç, eve döndüğünde 42 yaşındaki babası ve annesine de virüsü bulaştırdı. Gencin babası John Place, yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken, annenin sağlık durumununun iyi olduğu ifade edildi.
ABD medyasına konuşan anne Zymet, “Bana, her şeyi doğru şekilde yapıyorum anne endişelenme dedi. Çocukları bilirsiniz… Ona güvendim” ifadelerini kullandı. Anne Zymet, tüm ailenin virüse yakalandığını ancak baba Place’in hastaneye kaldırıldığını belirtti.
“VİRÜS TAŞIYABİLECEKLERİNİN FARKINDA DEĞİLLER”
Anne Zymet, gençlerin kendilerini yenilmez sandığını ifade ederek, “Arkadaşlarının ısrarı sonucu maskesini çıkarmış olabilir. Ona ‘Bak hiçbirimiz hasta değiliz’ demiş olabilirler. Semptom göstermeden de virüsü taşıyabileceklerinin farkında değiller” dedi.
YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI
Koronavirüs nedeniyle iş konusunda zorluk yaşayan baba John Place’in arkadaşları, hastanede kaldığı sürede biriken masraflar için yardım kampanyası başlattı. 50 bin dolarlık yardım kampanyasında şu anda 35 bin dolar toplandı.
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