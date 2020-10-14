ABD’de 'para karşılığı virüs bulaştırıyorlar' iddiası
New York Post'un yayınladığı bir haberde, Brigham Young Üniversitesi'ndeki öğrencilerin, para karşılığı plazma bağışında bulunabilmek için bilinçli olarak birbirlerine koronavirüs bulaştırdıkları öne sürüldü.
Koronavirüsün en ağır hissedildiği ülke olan ABD’de toplam vaka sayısı 8 milyonu, can kaybı ise 220 bini aşarken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
New York Post’un haberine göre ABD’nin Idaho eyaletinde bulunan Brigham Young Üniversitesi’ndeki öğrenciler kasıtlı olarak koronavirüse yakalanıyor. Öğrencilerin Covid-19 antikorları içeren plazma bağışında bulunmak için para karşılığı bu yöntemi seçtiği öne sürülüyor.
KANIT ARAYIŞI SÜRÜYOR
Okul yönetimi söz konusu iddiaların ayyuka çıkmasının ardından soruşturma başlattı. Ülke medyasına yansıyan iddialarla ilgili bir açıklama da yayınlayan yönetim, “Para karşılığı plazma bağışlama amacıyla kendilerine ya da bir başkasına koronavirüs bulaştıran kişiler olduğu iddiası bizi fazlasıyla rahatsız etmiştir. Üniversitemiz bu durumu kınarken, söz konusu iddialara ilişkin kanıt arayışını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
SATIN ALAN MERKEZİ İHBAR ETTİLER
Sözcü'de yer alan habere göre açıklamada, bu durumun ispatı halinde öğrencilerin derhal uzaklaştırma alacağı da vurgulandı.
Doğu Idaho Halk Sağlığı Merkezi’nden Mimi Taylor, Rexburg’daki bir merkezin para karşılığı plazma aldığı yönünde ihbarlar aldıklarını da söylerken, “Haberlerin ve ortaya atılan iddiaların farkındayız. Ancak bulunduğumuz noktada bunlar sadece söylenti. Halk sağlığını riske atan bu tip bir davranışı kesinlikle desteklemiyoruz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Türkiye gündemine damga vurdu!
- Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması
- Fatih Portakal'dan erken seçim tahmini
- Kalın'dan COVİD-19 testi itirafı
- IMF, Türkiye ekonomisi tahminini açıkladı
- Üniversiteye bağışlanan binaları bakın ne yapmış
- AKP'den 'milli iradeye gözdağı' yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım
Video Haberler
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
- Ayhan Bilgen'den dikkat çeken paylaşım
- 2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
- Döviz bürosu sahibi bulduğu dolarların sahibini arıyor
- Burçin Terzioğlu’nun ‘Susmuyoruz’ mesajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Türkiye gündemine damga vurdu!
- Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması
- Fatih Portakal'dan erken seçim tahmini
- Kalın'dan COVİD-19 testi itirafı
- IMF, Türkiye ekonomisi tahminini açıkladı
- Üniversiteye bağışlanan binaları bakın ne yapmış
- AKP'den 'milli iradeye gözdağı' yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım