ABD'de tepki çeken semptom göstermeyen hemşireler çalışabilir kararı
ABD’nin Kuzey Dakota eyaleti valisi Doug Burgum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, isteğe bağlı olarak, semptom göstermeyen ancak koronavirüs Covid-19 taşıyan hemşirelerin, hasta bakmaya devam edebileceklerini belirtti. Söz konusu karara hemşireler tepki gösterdi.
ABD’nin Kuzey Dakota eyaleti valisi Doug Burgum, sosyal medya hesabından Covid-19 taşıyan hemşirelerin, hasta bakmaya devam edebileceklerini belirttiği bir paylaşımda bulundu.
Burgum yaptığı açıklamada, “Sağlık sistemimiz çok büyük bir baskı altında. Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar artık Kuzey Dakota'daki mevcut hastaneye yatışların yüzde 14'ünü oluşturuyor ve hastaneler önümüzdeki haftalarda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya" dedi. Yayılmayı yavaşlatmak için herkesin yardımına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Doug, "Hastanelerin talep ettiği üzere, bir Devlet Sağlık Görevlisi emri, CDC tarafından tavsiye edildiği gibi önlemler alındığı sürece, Covid pozitif sağlık çalışanlarının, hasta bakmaya devam edebilecektir” şeklinde ifadelerini sürdürdü.
HEMŞİRELERDEN TEPKİ
Hemşireler, hastanelerin hasta hemşireleri işe gelmeye zorlayabileceğini veya pozitif çıkan ve çalışmayı reddedenlere ‘misilleme’ yapabileceğini söyleyerek karara tepki gösterdi.
Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tarafından yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 400 hemşire Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve diğerleri de enfekte oldu, hastaneye kaldırıldı. Bu kabul edilemez. Hayatlarını ve kendi ailelerinin sağlığını riske atan hemşireler ve sağlık çalışanları daha iyisini hak ediyor” ifadeleri kullanıldı.
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