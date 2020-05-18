ABD'de sosyal mesafe için su tabancasıyla 'kutsal su' sıkan rahibin görüntüleri viral oldu
Detroit kentinde bir Katolik rahibin koronavirüs salgınında sosyal mesafe uygulayarak kilise ziyaretçilerine oyuncak su tabancasıyla "kutsal su" sıktığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu. St Ambrose Kilisesi Rahibi Timothy Pelc'in kilisesenin merdivenlerinde bekleyen bir arabaya su sıkarken görüldüğü fotoğrafların geçen ayki Paskalya Bayramı'nda çekildiği ancak yeni yayılmaya başladığı belirtiliyor.
ABD'nin Detroit kentinde bir Katolik rahibin koronavirüs salgınında sosyal mesafe uygulayarak kilise ziyaretçilerine oyuncak su tabancasıyla "kutsal su" sıktığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.
St Ambrose Kilisesi Rahibi Timothy Pelc'in kilisenin merdivenlerinde bekleyen bir arabaya su sıkarken görüldüğü fotoğrafların geçen ayki Paskalya Bayramı'nda çekildiği ancak yeni yayılmaya başladığı belirtiliyor.
İngiliz Guardian gazetesine göre bu fotoğraf, sosyal medyada birçok esprili paylaşıma ilham kaynağı oldu.
Fotoğrafın montajlandığı paylaşımların birinde, yüzünde maske ve siperi olan ve eldiven takan rahip Pelc, "cehennem alevleri arasında zebanilere" su püskürtüyor.
OTOMATİK SİLAHLARLA PROTESTO GÖSTERİSİ
Paskalya ayini sırasında ziyaretçilerin arabalarından çıkmadığı ve 70 yaşındaki rahibin ziyaretçileri ve çiçek sepetlerini uzaktan kutsadığı belirtiliyor.
Pelc, Buzzfeed sitesine "aklının bu tür şeylere iyi çalıştığını", cemaatinde de bunlara hoşgörüyle yaklaştığını söyledi.
Rahip, su tabancalı fotoğrafları nedeniyle Vatikan'dan uyarı alıp almadığı sorusuna ise "Bilmiyorum daha bir şey gelmedi" diye yanıt verdi.
Detroit'in bağlı olduğu Michigan eyaletinde daha önce salgınla ilgili sınırlamaların derhal kaldırılması talebiyle protesto gösterileri düzenlemiş, bazı göstericilerin otomatik silahlar taşıdığı görülmüştü.
Video Haberler
- Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
- İstanbul'da dehşet! Mahallede terör estirdiler
- Gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi
- 65 yaş üstü Kadıköy'de denize girdi, yürüyüş yaptı
- Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
- 'Mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu
- 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
- Polise dil döktü, ceza yemekten kurtuldular
- Saatin değiştiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
- Maltepe'de kargaların saldırısı hastanelik etti