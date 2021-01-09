ABD’de Trump’a karşı ‘nükleer saldırı önlemi’

09 Ocak 2021 Cumartesi, 09:58

Trump'ın görevdeki son 12 gününde bir nükleer saldırı düzenlemeye kalkışmaması için ne gibi önlemler alınabileceğini Pelosi, Genelkurmay Başkanı'yla görüştüğünü açıkladı. Demokrat Partili Pelosi, Milley ile Trump'ın 20 Ocak'ta koltuğunu devredene kadar herhangi bir askeri husumete yol açmasına veya nükleer silah ateşleme kodlarına erişmesine karşı alınabilecek önlemlerin ele alındığını belirtti.

MEKTUP GÖNDERDİ

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat üyelere bir mektup gönderen Pelosi, "Bu dengesiz başkanın durumu bundan daha tehlikeli olamaz. Amerikan halkını, ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadesinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı, Pelosi'nin bahsettiği görüşmeyle ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

BAŞKANIN NÜKLEER SALDIRI YETKİSİ

ABD'de nükleer saldırı emrinin işleyiş sürecine göre, nükleer silah kullanma yetkisi sadece başkana ait. Nükleer saldırı planları "acil durum çantası" adı verilen siyah bir çantada bulunuyor. Bu çanta başkanın gittiği her yerde yanında bulunuyor ve özel olarak korunuyor. Başkan saldırıya karar verdiği zaman çantadaki planlardan birini seçiyor ve bunu Pentagon'a iletiyor.

Pentagon da emri başkanın verdiğini doğrulamak için ilgili planın kodunun okunmasını istiyor.

PELOSİ: PENCE HENÜZ AZİL ÇAĞRILARINA YANIT VERMEDİ

Pelosi öte yandan Trump görevinden istifa etmediği veya Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından hakkında azil süreci başlatmadığı takdirde, bu süreci başlatmak için kendisinin girişimde bulunacağını söyledi. Şu ana kadar Pence'den bir yanıt gelmediğini hatırlatan Pelosi, "Başkan hemen ve isteyerek görevden ayrılmazsa, Kongre harekete geçecektir" sözlerini kullandı.

Kasım ayındaki seçimi kazanan Demokrat aday Joe Biden, Beyaz Saray koltuğunu 20 Ocak'ta devralacak. Trump, Amerikan siyasetinin gelenekleri açısından büyük önem taşıyan devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı.

Kaynak: DW Türkçe