ABD’de tüm halka yetecek aşı Mart sonuna kadar tedarik edecek

16 Aralık 2020 Çarşamba, 08:07

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, zamanlamanın büyük ölçüde eyalet valilerine bağlı olduğunu belirterek, koronavirüs aşılarının ülkede şubat veya mart sonunda tüm halka yetecek oranda bulunacağını söyledi. Azar, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının gerekli onayı almaları halinde ise bunun daha erken gerçekleşebileceğini de ifade etti.



AŞI BÜTÜN EYALETLERE ULAŞACAK



ABD’nin aşı dağıtım programı Warp Speed Operasyonu’nun baş sorumlusu General Gus Perna, aşının çarşambaya kadar 500 merkeze daha iletileceğini ve bütün eyaletlere ulaşmış olacağını belirtmişti.