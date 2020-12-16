ABD’de tüm halka yetecek aşı Mart sonuna kadar tedarik edecek
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, ABD yönetiminin, şubat veya mart ayı sonuna kadar genel halk için yeterli koronavirüs aşısına sahip olacağını söyledi.
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, zamanlamanın büyük ölçüde eyalet valilerine bağlı olduğunu belirterek, koronavirüs aşılarının ülkede şubat veya mart sonunda tüm halka yetecek oranda bulunacağını söyledi. Azar, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının gerekli onayı almaları halinde ise bunun daha erken gerçekleşebileceğini de ifade etti.
AŞI BÜTÜN EYALETLERE ULAŞACAK
ABD’nin aşı dağıtım programı Warp Speed Operasyonu’nun baş sorumlusu General Gus Perna, aşının çarşambaya kadar 500 merkeze daha iletileceğini ve bütün eyaletlere ulaşmış olacağını belirtmişti.
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- Uğur Işılak'tan iktidara 'yardım' tepkisi
- Öztrak'ın çıkışının ardından Çakıcı'dan yanıt
- AYM'den Osman Kavala kararı
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- TBMM'nin ihalesi de onda
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
Video Haberler
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
- Maske uyarısında bulunan yurttaşı döve döve kör ettiler
- Sahiller ve plajlar deniz köpüğü ile doldu
- Alışverişten dönen eşini bıçaklayarak öldürdü
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- Uğur Işılak'tan iktidara 'yardım' tepkisi
- Öztrak'ın çıkışının ardından Çakıcı'dan yanıt
- AYM'den Osman Kavala kararı
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- TBMM'nin ihalesi de onda
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu