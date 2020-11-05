ABD'de Wilbur Beast isimli Bulldog belediye başkanı seçildi

ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan küçük bir kasabada Wilbur Beast isimli Fransız bulldog, belediye başkanı seçildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2020 Perşembe, 19:45
ABD'de Wilbur Beast isimli Bulldog belediye başkanı seçildi
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The Independent'ın aktardığı habere göre, Rabbit Hash isimli kasabada yapılan belediye başkanlığı seçiminde Wilbur Beast isimli köpek, 13 bin 143 oy aldı. Kasabada toplam 22 bin 985 oy verildi. 

Wilbur Beast, küçük kasabanın ilk köpek belediye başkanı değil. Rabbit Hash'te 1990'lardan bu yana köpekler belediye başkanı olarak seçiliyor. 


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