ABD’deki ırkçılığa karşı siyahi aileler ‘arındırılmış’ kent kurmaya karar verdi
ABD’nin Georgia eyaletindeki Afro-Amerikalı aileler, yaklaşık 364 dönümlük arazide ırkçılığın olmadığı bir yaşam kurmaya hazırlanıyor. ABD medyasına konuşan Ashley Scott kurulacak kentin “Sorunlara ve endişelere çözüm olabilecek güvenli bir alan” olduğunu aktardı.
ABD'de son dönemlerde artan siyahi vatandaşlara yönelik ırkçılık hareketleri, siyahi aileleri harekete geçirdi. Georgia eyaletindeki siyahi aileler, ırkçılıktan kurtulmak için kendilerine ait kent kurmaya karar verdi. Georgia Özgürlük Girişimi olarak bilinen 12 siyahi aile yeni kent kurulması için düğmeye bastı. Aileler, Georgia eyaletinin Wilkinson ilçesinde yerel belediyeye ait olmayan yaklaşık 364 dönümlük araziyi 1,7 milyon dolara ( 12 milyon 734 bin TL) satın aldı.
“GÜVENLİ BİR ALAN YARATMAK İSTEDİK”
ABD medyasına konuşan emlakçı Ashley Scott, “İnsanlarımızın sokağa çıkıp protesto ettiğini görüyoruz. Siyahi halka yapılan adaletsizliklere dikkat çekilmesini istiyorum. Bizim bir alana ihtiyacımız var; yeniden bir köy, kabile olabileceğimiz bir yer yaratmamız gerekiyordu. Kendi sorunlarımıza ve endişelerimize çözüm arayabileceğimiz bu güvenli alanı yaratmak istedik” dedi. Öte yandan, iki kadının kademeli olarak araziyi geliştirmeyi planladıkları aktarıldı. Nihai amacın araziyi Georgia eyaletinin tanıyacağı bir şehir haline getirmek olduğu ifade edildi.
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