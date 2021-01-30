ABD'deki kongre baskınında 2 polisin intihar ettiği açıklandı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 18:37

Başkentteki DC Metropolitan Polis Teşkilatı'nın Polis Şefi Vekili Robert J. Contee, 26 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'ndeki bir komiteye yaptığı açıklamada baskından üç gün sonra öldüğü açıklanan Howard Liebengood'la, 15 Ocak'ta hayatını kaybeden Jeffrey Smith'in intihar ettiğini bildirdi.

Kongre Polisi'nin 10 Ocak'ta yayımladığı başsağlığı mesajında 51 yaşındaki Liebengood'un ölüm nedenine değinilmemişti. Ancak 2005'ten beri Kongre binasında görev alan Liebengood'un ailesi, polisin intihar ettiğini açıklamıştı.

35 yaşındaki Jeffrey Smith'in ise 12 yıldır Metropolitan Polis Teşkilatı'nda çalıştığı belirtildi.

NBC News'ta yer alan habere göre, Kongre baskını sırasında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bunlardan biri, eylemcilerin yangın söndürme tüpüyle vurduğu Brian D. Sicknick adlı polis memuruydu.

Contee, söz konusu polislere dair şöyle konuştu:

6 Ocak'ta Kongre Binası'nda bulunan iki polis memuru, trajik bir biçimde bu çatışmanın ardından kendi canlarına kıydı. Brian D. Sicknick, Howard Liebengood ve Jeffrey Smith adlı memurların hizmetini ve fedakarlıklarını onurlandırıyor, kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz.

Contee, "travmatik gün" diye nitelediği baskının zararlarının fazlasıyla hissedileceğini ve bunların tam anlamıyla bilinemeyeceğini söyledi. "Güvenlik güçlerinin eğitim programı, saatlerce süren yakın dövüşü ne öngörüyor ne de ona hazırlıyor" diyen Contee, olaylar sırasında 65 polis memurunun yaralandığını belirtti. Yaralanan birçok polisinse rapor bile edilmediğine işaret etti.

Bununla birlikte, Kongre polisi sendikası çarşamba günü baskında yaklaşık 140 polisin yaralandığını açıklamış, aralarından bir polisin gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Independent Türkçe