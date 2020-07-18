ABD’den AB’ye Libya çıkışı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

ABD, Libya’ya yasadışı silah sevkıyatının sonlandırılması amacıyla oluşturulan Avrupa Birliği (AB) deniz misyonu Irini’yi “ciddiyetten yoksun” olarak nitelendirdi. Brüksel’e, “Rusya’nın ambargoyu delen davranışlarına karşı daha sağlam durma” çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker’den, “AB, Rus Wagner Grubu’nu ‘kara listeye’ alarak, Moskova’nın yanı sıra BM silah ambargosunu ihlal eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır gibi diğer ülkelere de sesini yükselterek Libya’da çok daha fazla şey yapabilir” çıkışı yaptı.

TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDEN SONRA

Schenker, “İlgilendikleri tek şey, Türkiye’nin Libya’ya gönderdiği askeri malzemeler. Kimse Rus uçaklarına müdahale etmiyor, BAE’ye müdahale etmiyor, kimse Mısırlılara müdahale etmiyor. Belki de Rusya tepkisinden endişeliler. Eğer daha sağlam bir rol ya da daha ciddi bir görev üstlenmeyeceklerse, bu mesele uzar gider” ifadelerini kullandı.

Bu çıkışın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesinden bir gün sonrasında gelmesi dikkat çekti. ABD, daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın Libya’da Halife Hafter saflarında savaşmak üzere Wagner Grubu’na bağlı paralı savaşçılar sevk ettiğini belirtmişti.

Washington, Rusya’nın Libya’ya savaş uçakları sevk ettiğini de duyurmuştu. Öte yandan, Libya’da Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı, Ankara destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH), ülkenin doğusunu elinde bulunduran güçlerin lideri Hafter’le yakın işbirliği içindeki Mısır’ın, aşiret liderlerini ülkede ağırlamasına tepki gösterdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle görüşmek için ülkenin doğusundaki Bingazi’den Kahire’ye giden aşiret liderlerinin, Sisi’ye ve Mısır ordusuna “Libya’nın egemenliğini korumak için’’ müdahale yetkisi verdiği ileri sürülmüştü. UUH’den yapılan Kahire’ye yönelik kınama açıklamasında söz konusu hamle, “Libya’nın içişlerine açık müdahale” olarak nitelendirildi.