ABD'den Avrupa ülkesine 500 ilave asker
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin yaklaşık 500 ilave asker göndererek Almanya'daki askeri varlığını artıracağını duyurdu.
Almanya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkeden birliklerini çekme planına son verdiklerini belirtti. Austin, "Bugün, Almanya'daki ABD askeri varlığını artıracağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Almanya'ya yaklaşık 500 ilave asker gönderilecek." diye konuştu.
Sonbaharda yerleştirilecek 500 ilave askerin NATO müttefiklerinin siber savaşta yeteneklerini artıracağına işaret eden Austin, bunun aynı zamanda Avrupa'da savunmayı ve caydırıcılığı güçlendireceğini söyledi.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de ABD'nin kararından duyulan memnuniyeti dile getirerek bunun güçlü dayanışma işareti olduğunu ifade etti.
Kramp Karrenbauer, gelecek ABD askerleri ve ailelerinin Almanya'da kendilerini evlerinde hissetmeleri için gerekenlerin yapılacağını belirtti.
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