ABD'den Çin yetkililerine 'Uygur' yaptırımı
ABD Başkanı Donald Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı bu politikaların sorumlusu Çin yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören yasayı onayladı. Yasayla söz konusu Çin yetkililerinin ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve bu yetkililere vize yasağı getiriliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı bu politikaların sorumlusu Çin yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören yasayı onayladı.
Yasa tasarısı 15 Mayıs'ta Senato'dan, 27 Mayıs'ta da Temsilciler Meclisi'nden geçmişti.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Çin'i, Müslüman Uygur Türklerine işkence yapmak ve onların kültürlerini silmeye çalışmakla suçlamıştı.
Trump ise yaptığı yazılı açıklamada, bazı hükümlerine tam olarak katılmasa da yasayı onayladığını belirtti.
Yasayla Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarının sorumlusu olan Çin yetkililerinin ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve bu yetkililere vize yasağı getiriliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması isteniyor.
BOLTON: TRUMP ÇİN LİDERİ Şİ CİNPİNG'E 'DOĞRU YAPIYORSUNUZ' DEDİ
Öte yandan, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarını kaleme aldığı kitapta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Müslüman Uygur Türklerini kamplarda tutmasını onayladığını söylediğini iddia etti.
John Bolton'ın iddiasına göre Trump Çin liderine, "Kampları inşa etmekle doğru olanı yaptınız" dedi.
Video Haberler
- Kürt göstericiler yola atlayınca Johnson kaza yaptı
- Heyecan yaratan görüntü! İstanbul'da böyle görüntülendi
- Ukrayna'da Devlet Başkanlığı önünde kavga: 15 gözaltı
- Ünlü çiftin oğlunu canından eden saldırı anı kamerada
- Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken görüntüsü
- 92 yaşındaki kadına böyle saldırdı!
- Esenyurt'ta korkunç olay!
- Beni yakacaklarını söyleyip boğazıma balta dayadılar!
- Korkunç an! Kaldırımda duran genci böyle çiğnedi
- Hırsızları kovalamak yerine izlemeyi tercih etti