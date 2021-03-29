ABD'den dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler: Polis okuldan kaçan 5 yaşındaki çocuğa kelepçe taktı

Reuters haber ajansı tarafından dünyaya servis edilen görüntülerde, ABD'nin Maryland eyaletindeki Montgomery County'den polis memurlarının, okuldan kaçan beş yaşındaki Afro-Amerikalı bir çocuğu azarlayıp kelepçelediği anlar görülüyor.

Mustafa Birol Güger
29 Mart 2021 Pazartesi, 10:52
ABD'den dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler: Polis okuldan kaçan 5 yaşındaki çocuğa kelepçe taktı
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Görüntülerde polis ile çocuk arasında şu diyalog geçiyor:

Polis: Kaç yaşındasın?

Çocuk: (Sesi titreyerek) Beş...

Polis: Kendi kararlarını verebilecek, kafana göre hareket edebilecek yaşta mısın? Şimdi hemen geldiğin yere geri dön! Bana, kendini oraya götürtme!

POLİSTEN AİLEYE 'DAYAK' TAVSİYESİ

51 dakikalık videoda, polislerin son derece korktuğu görülen çocuğu azarlayarak polis arabasına bindirdikleri, polis merkezinde çocuğun annesini aradıkları ve ardından 5 yaşındaki çocuğa kelepçe taktıkları görülüyor. Çocuk, annesinin sesini duyduğunda ağlamaya başlıyor.

Konuşmalardan ayrıca, polisin aileye çocuklarını şiddet kullanarak cezalandırmalarını, yani dövmelerini tavsiye ettikleri anlaşılıyor.

"AİLE, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

Reuters'ta yer alan habere göre aile, çocuklarının olayla birlikte duygusal travma geçirdiğini söyleyerek savcılığa başvurdu.

Polis merkezi, ailenin şikayetlerinin ellerine ulaştığını ve olayın soruşturulduğunu açıkladı. 

Öte yandan her iki polis memurunun da görevlerine devam ettikleri bildirildi.


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