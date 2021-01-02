ABD’den kritik F-35 kararı
Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’ler gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmıştı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından seri üretim kararı askıya alındı. Gerekçe olarak, seri üretimine onay verilmeden önce yapılması gereken muharebe testlerinin gecikmesi gösterildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), muharebe testlerinin gecikmesi nedeniyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretim kararını askıya aldığını açıkladı. Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord tarafından alınan karar, Lord'un sözcüsü Jessica Maxwell tarafından duyuruldu.
Koronavirüs ve teknik sorunlar nedeniyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretimine başlanmasının süresiz olarak ertelendiğini belirten Maxwell, düşük hızlı seri üretimin ise planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.
Pentagon yaklaşık 3 yıldır uçağın muharebe simülasyon testlerinin tamamlanmasını beklerken, Covid-19 salgını ve diğer teknik sebeplerin, söz konusu testleri geciktirdiği belirtildi.
398 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE BEKLEMEDE
Buna göre Pentagon, F-35'lerin seri üretimi için ayrılan 398 milyar dolarlık bütçeyi beklemeye almış oldu.
20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Joe Biden'ın savunma ekibinin, F-35 programının bundan sonraki gidişatına ve tam kapasite seri üretim kararının akıbetine karar vermesi bekleniyor.
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