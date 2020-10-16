ABD'den Türkiye'ye Dağlık Karabağ eleştirisi: Bölgedeki riski artırıyor

16 Ekim 2020 Cuma, 09:18

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki soruna müdahil olmasının bölgedeki riski artırdığını öne sürerek, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği konusundaki çağrısını yineledi.

‘AZERBAYCAN’A KAYNAK SAĞLANIYOR’

Pompeo, WSB Atlanta’ya yaptığı açıklamada, “Şu anda Türklerin duruma müdahil olması ve Azerbaycan’a kaynak sağlaması bölgedeki riski ve bu tarihi çatışmadaki silah gücünü artırıyor. Bu sorun karşılıklı görüşmeler ve barışçıl müzakere yoluyla çözülmelidir. Silahlı çatışma ve hatta üçüncü taraf ülkelerin barut fıçısına dönmüş bu bölgeye silah gücü sağlamaları ile değil” dedi.

‘MASADA ÇÖZÜLMESİNİ UMUYORUZ’

Sözcü'de yer alan habere göre Pompeo, açıklamasının devamında, “Ermenistan’ın Azerbaycan karşısında kendisini savunabilmesini ve bu gerçekleşmeden önce iki tarafın da ateşkese uyacağını ümit ediyoruz. Ardından da masaya oturup bu sorunu çözmeye çalışacaklarını umuyoruz” ifadelerini kullandı.