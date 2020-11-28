ABD’den Çinli ve Rus şirketlere 'nükleer destek' yaptırımı
ABD’nin İran'ın nükleer faaliyetleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle bazı Çinli ve Rus şirketlere yaptırım kararı aldığı Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından açıklandı.
İran’ın geliştirdiği nükleer programa destek verdiği gerekçesiyle ABD Rus ve Çinli 4 şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.
Dışişleri Mike Pompeo, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, “İran’ın nükleer kapasitesini artırmasının önüne geçmek için elimizdeki tüm yaptırım imkanlarını uygulamaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
İRAN'DAN NÜKLEER ANLAŞMAYA DÖNME ÇAĞRISI
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'a nükleer anlaşmaya dönmesi çağrısında bulunmuştu. Cihangiri, "Çevreyle ilgili uluslararası sözleşmelerden çekilme, İran'a yönelik yaptırımlar ve ırkçılık Trump'ın yürüttüğü siyasetin özellikleriydi" ifadelerini kullanmıştı.
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